İYİ Partili Ataş: “Her evde dert ve işsiz var, bayram buruk geçiyor”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinin Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. İl Başkanı Sebati Ataman, parti yönetimi, partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Ataş, Türkiye’yi herkesin eşit olduğu bayram sofrasında buluşturacaklarını söyledi. “İnşallah bundan sonraki bayramlar, bayram tadında olur” diyen Ataş, vatandaşın mutsuz olduğunu iddia etti. Ataş, “Ne yazık ki bayramı, bayram havasında yaşayamıyor. Bugün her evde işsizlerin olduğu, emeklilerin torunlarına harçlık veremediği, öğrencilerin yol parası nedeniyle memleketlerine gidemedikleri, asgari ücretlinin çocuğuna hediye alamadığı, üniversite mezunlarının iş bulamadığı, çiftçilerin traktörünün haczedildiği günleri yaşıyoruz. Önümüzdeki sene inşallah İYİ’lerin iktidarı ile herkesin eşit olduğu bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. 90 puan alanın atanamadığı, buna karşı 50 puan alanın atandığı adaletsizliklere son vereceğiz” diye konuştu.

AK Parti iktidarının vatandaşın halini görmediğini de iddia eden Ataş, “AKP temsilcileri, devlet imkânlarını kullanarak, kuş sütünün eksik olmadığı sofralarda buluşuyor. 20 yıldır iktidarda olan ve sadece yüzde 5-10’luk kendi yandaşlarını mutlu eden bir yapı var. ‘Uçuyoruz’ diye diye memleketi getirdikleri hal ortada. AKP ve getirdiği ucube sistem memleketi her geçen gün daha da uçuruma sürüklüyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞIMIZ SIKINTIDA, HER EVDE DERT VAR, İŞSİZ VAR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Talas ve Kocasinan ilçe teşkilatını da ziyaret ederek, partilileriyle bayramlaştı. Ataş, burada yaptığı konuşmada da “İnşallah daha güzel günlerde bir araya geliriz ve bir sonraki bayram, gerçekten tadında olur. Bugün vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İnsanların, bizlerin bayramı kutlamak içinden bile gelmiyor. Çünkü vatandaşımız sıkıntıda, her evde dert var, işsiz var” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, parti teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek bayramlaştı.