İyi Partili Aker'den, MHP'lileri kızdıracak paylaşım

İyi Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker, sosyal medya hesabından Tarkan'ın çıkarmış olduğu 'Geççek' isimli şarkısına atıfta bulunarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin taklidini yapması sosyal medyada gündem oldu.

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  • 18.02.2022 17:38
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:38
İyi Partili Aker'den, MHP'lileri kızdıracak paylaşım

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker’den, MHP'yi kızdıracak bir video geldi. Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ile sanatçıyı eleştiren Aker, şahsi Twitter hesabından "Salı günü grup konuşması fragmanı…" başlıklı bir video yayınladı. Gökçen Aker, isim vermeden paylaştığı video da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin taklidini yaptı. Gökçen, Bahçeli'nin salı günü MHP Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşmayı canlandırınca sosyal medyada da gündem oldu. MHP'nin bu videoya vereceği tepki ise merak konusu oldu.
Aker, sosyal medyadan yayınladığı videosunda, “Sözde şarkıcı çıkmış kendi kafasına göre bir şarkı uydurmuştur. Adına da, ülkemize de yakışmamaktadır. Onu kimlerin finanse ettiği araştırılmalıdır. ‘Geççek’ derken neyi kastetmektedir. Türkçeyi katletmiştir. Bu kaçıncı darbe derken okyanus ötesiyle olan ilişkisini mi dile getirmektedir. Bugüne kadar kimlerle ‘şıkıdım, şıkıdım’ oynamıştır, araştırılmalıdır. Az kaldı derken neyi kastetmektedir, seçimi kastediyorsa eğer boşuna heveslenmesin. Varsın yoluna gitsin. Seçim 2023’te yapılacaktır. Çiçekten günler çok yakın derken, bugünler diken midir. Tarkan’ın bu güne kadar kaç kuzusu vardır araştırılmalıdır. Tarkan artık bu millet için bir beka meselesidir. Türk genci ona gereken cezayı verecek, boyunun ölçüsünü alacaktır. Asla onun şarkılarını dinlemeyecek ve asla onunla şıkıdım şıkıdım oynamayacaktır” ifadelerine yer verdi.

1ha

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