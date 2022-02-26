İYİ Parti Talas İlçe Başkanı belli oldu

Osman Haymana’nın ilerleyen süreçte Kayseri İli Talas İlçesi Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri listesini hazırlayıp sunması bekleniyor. Osman Haymana daha önce Talas Belediyesi için başkan adaylığı yapmıştı.Geçtiğimiz günlerde Faik Demir ve yönetimi İYİ Parti Talas teşkilatından istifa etmişti. Boş kalan başkanlık görevine ise Osman Haymana getirildi. Osman Haymana’nın ilerleyen süreçte Kayseri İli Talas İlçesi Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri listesini hazırlayıp sunması bekleniyor. Osman Haymana daha önce Talas Belediyesi için başkan adaylığı yapmıştı.