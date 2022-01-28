İYİ Parti’li Ataş, “Türkiye çete devleti değildir”

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, geçtiğimiz günlerde okul çıkışı uğradığı markette 3 kişinin saldırısına uğramıştı. Baygınlık geçiren Öztürk, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Sendikacıya yapılan saldırının yankıları sürüyor. Öztürk’ü evinde ziyaret eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, saldırıyı kınadı. Ajan BGC mikrofonlarına konuşan Ataş, Türkiye’nin çete devleti olmadığını belirterek devletin gerekeni yapacağına inandığını söyledi.

Bu saldırının sıradan bir olay olmadığını belirten Ataş, “Biz tabi ki bu olayda adliyeye ve emniyete güvenmek zorundayız. Onların da devlet olarak üzerine düşenleri yapmasını bekleriz. Ben bu saldırıyı kınıyorum. Türkiye’nin geldiği nokta öyle bir nokta ki hükümeti eleştiren herkes saldırıya uğramaya başladı. Sistematik olarak birçok kişiye ve gazeteciye saldırıldı. Maalesef emniyet ve adliyede gerekli cezaları almayıp hep birileri tarafından korunduğu için de iş çığırından çıkmaya başladı. Bugün şunları üzülerek öğrendim, Ali İhsan beylerin kurdukları sendikanın 7 kurucu üyesinden 4 tanesine ülkenin çeşitli yerlerinde saldırılmış. Samsun, İstanbul, Kütahya ve son çember olarak da Kayseri’de… Bunun da belirli kesimler tarafından korunduğu gözlemleniyor. Bu ülke için en tehlikeli olan şeylerden biridir. Bu saldırıyı yapan insanların korunmasının ülkeye hiçbir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Burası çete devleti değil. Ülkede herkes herkesi dövüp yanına kar kalıyorsa, birileri tarafından da bu kişiler korunuyorsa ispat etmesi biraz daha zordur. Ama tabi devlet bunu bizden daha iyi biliyordur. Gerekenin yapılacağını bekliyoruz” diye konuştu.

‘GEREKLİ DOSYALARIN EKSİK HAZIRLANDIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR’

Ali İhsan Öztürk’e yapılan bu saldırıyı ve buna benzer saldırılar için meclise araştırma önergesi vereceğini de ifade eden Dursun Ataş bu olayın takipçisi olacağını vurguladı. Ataş, “Meclise gittiğim zaman bu olaylarla ilgili araştırma önergesi ve soru önergesi vereceğim. Olayın üzerinden 1 hafta geçmiş ve sonucunda verilen ifadeler olduğu söyleniyor. Ali İhsan Beyi ziyaret ettiğimde de öğrendim. Halen Ali İhsan beyin ifadesinde yer alan kişiler kimlerse bu kişilerin ifadesine başvurulmamış ve gerekli işlemler yapılmamış. Dosyaların eksik hazırlandığı yönünde iddialar var. Bu iddialar ciddi iddialar ve devleti zafiyete uğratacak iddialar. Devlet dediğimiz emniyeti, asayişiyle hukukuyla ve adaletiyle bir bütündür. Herkes üzerine düşeni yaptı mı veya yapmadı mı bunların takipçisi olacağım. Bu saldırıyı yaşayan Ali İhsan Öztürk olabilir, siz olabilirsiniz veya başkası olabilir hiç fark etmez. Devlet herkesi kucaklamak zorunda. Herkes için eşit yargılanmayı ve muameleyi yapması gerekir. Burada böyle şeylerin olmadığı şüpheleri çok fazla. Bir hafta olmuş daha olaylar sonuçlanmamış. Ben bu durumu çeşitli yerler ile görüşeceğim. Bu saldırı Ali İhsan Öztürk’e olduğu için değil herhangi başka biri de olsa aynı tepkiyi veririz” şeklinde konuştu.