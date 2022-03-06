İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: “Kayseri’ye Vergi Denetim Başkanlığı tekrar getirilmelidir”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 1 -7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası dolayısıyla TBMM’de açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ataş, muhasebecilerin sorunlarının bu hafta konuşulması gerektiğini belirterek, “Ülke ekonomisine birçok yönüyle katkı sunan, iş dünyasına bilgi ve hizmetleriyle yön veren, ticari hayatın önemli yapı taşlarından muhasebecilerimizin önemli sorunları vardır. Bu sorunlardan biri olan seçim bölgem olan Kayseri’de Vergi Denetim Başkanlığı kapatılarak, Konya’ya bağlanması gelmektedir. Bundan dolayı muhasebeciler ve mükellefler birçok işini erteleyerek, kilometrelerce yol gitmektedir. Binlerce vergi denetimi olan Kayseri’ye Vergi Denetim Başkanlığı’nın tekrar getirilmesi yaşanan mağduriyeti giderecektir. Ayrıca Muhasebecilerimizin ücretlerinin tahsilinde yaşadığı sıkıntılar ve KDV oranının düşürülmesi konularında düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır” diyerek bütün muhasebecilerin, muhasebeciler gününü kutladı.

