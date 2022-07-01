İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: “Açlık sınırının altında kalan bir ücreti insanlık dışıdır”

KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına telefon bağlantısı ile katılan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yeni belirlenen Asgari Ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin ne kadar yükselirse yükselsin bu durumda devletin karı olduğunu söyleyen Ataş, “Devletin burada işverenin verdiği ücretlerden dolayı gelir artışı var. Biz İYİ Parti olarak, yılbaşından önce yeni bütçe geldiğinde bu bütçe ile gidilemeyeceğini ve bu bütçenin yeniden yenilenip bize gelmesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi ise yeni bir ek bütçe yapıyoruz. Bu bütçe normal bütçenin yüzde 62’sini oluşturuyor. Yani bu kadar şaşmalar var. Bu kadar beceriksiz bir hükümet var. Aynı tarihte onlar ‘yüzde 50 zam yaptık diye reklam yaptılar.’ Bizde bir ay sonra bunun açlık sınırının altında kalacağını söyledik. Gerçekten de asgari ücret Ocak ayında normalken Şubat ayında açlık sınırının altında kaldı. Şimdide açlık sınırının altında bir fiyat belirliyorlar. Bunun çalışan işçi adına hiç kabul edilebilir bir tarafı yok” şeklinde konuştu.

‘HÜKÜMET ASGARİ ÜCRETİ AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNE ÇEKMELİ’

Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi oranının %36’nın altına düşmediğini ve böyle bir ortamda belirlenen asgari ücretin kimseye faydası olmadığını belirten Ataş, “Biz üç dört ayda bir Asgari ücretin yeniden toplanıp belirlenmesi gerektiğini söylediğimizde bize tepki gösterdiler. İşveren tarafı bunu ödeyebilecek mi? diye birde işveren tarafından bakmamız lazım. Bugüne kadar söylemlerimizde yanılmadık, hata yapmadık çünkü ekonomistlerimiz bu konuda çok deneyimli, kuvvetli bilgiye sahip. Devlet işverenlerin ödediği vergilerden biraz olsun fedakarlık etsin, sigortadan, stopajdan vazgeçsin. Hem işveren rahatlasın hem de işçi rahatlasın dedik ama maalesef ki bunların hiçbirini yapmadılar. Yine söylediğimize gelecekler” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret şuanda açlık sınırının altında kaldığını belirten Ataş, “Patronlar isterse daha yüksek versin demek kolay ama onlar kazanabiliyor mu? diye sormak gerekir. En küçük esnafın bile yanında 6 7 kişi çalışıyordu ve en büyük istihdamı bunlar oluşturuyordu. Şimdi önümüzdeki süreçte de bu durumdan kalkamayan esnaf, çalışanlarını bir bir çıkarmaya başlayacak. İşsizlik ordusuna yeni bir ordu eklenecek. Bu yüzden hükümetin asgari ücreti kesinlikle açlık sınırının üstüne çekmesi lazım ve kesinlikle de işverenin yükünü hafifletip, bu verilen zamların işverenden çıkmamasını sağlaması lazım. Biz parti olarak açlık sınırının altında kalan bir ücreti insanlık dışı buluyoruz” diye konuştu.