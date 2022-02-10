İYC’den ‘Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Proje koordinatörü Mustafa Piriş konu ile ilgili şu bilgileri verdi: ‘Dijital teknoloji, bugün endüstride, kültürde ve günlük hayatta değişimin katlanarak artmasını sağlamaktadır. Yenilik, dönüşüm, değişim, yıkım ve rekabet, bugün içinde bulunduğumuz çağı tanımlayan sözcüklerdir. Yani, durdurulamaz bir dijital dönüşüm sürmektedir ve bu dönüşüm hızı daha da artmaktadır. Yeniliğe en hızlı ayak uyduran kesim şüphesiz gençlerdir. Teknolojinin olumlu yanlarından da olumsuz yanlarından da en fazla etkilenen gençlerimizdir. Teknolojiyi doğru kullanıp yönetebilirsek pek çok faydası olacağı gibi yanlış kullanıp yönetemediğimizde pek çok zararla da karşı karşıya kalmaktayız. Türkiye’de gençlerin yaklaşık yüzde 20'sinin teknoloji bağımlılığı riski altında olduğu görülmektedir. Bu oran, diğer bağımlılıklardan çok daha yüksek seviyededir. Bu bağımlılığın getirdiği sonuçlar sosyal alanda ve akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, aktivitelerde azalma, internet arkadaşları dışında izolasyon vb. olarak görülmektedir. Bunun yanında internet ve sosyal medya alanında içeriklerin milli ve manevi değerlerden uzak olması, suça, bağımlılığa özendirici pek çok kötü içeriğin yer alması gençleri olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu sorunların çözümü için özellikle gençlik alanında faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşlarının gençlerin dünyasına girebilmesi onlara ulaşabilmesi, dijital dünyayı daha yakından tanıması, analiz etmesi ve yöntemlerini belirlemesi gerekmektedir.’

Bu konuların gündem edileceği çalıştayda Kayseri ve çevre illerdeki gençlik çalışmaları yürüten STK’lar davet edilecek ve Dijital Çağda Gençlere ulaşmak, Teknoloji bağımlılığı ile mücadele, Gençlik alanındaki STK’ların dijital dünyaya adaptasyonu, internet ve sosyal medyada içerikler konuları ele alınacaktır.

Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çalıştaya www.iyckayseri.org adresinden kayıt olabilirler.

