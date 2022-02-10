İYC'den 'Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından gerçekleştirilmekte olan 'Genç Dijital Liderler Projesi' kapsamında 12 Şubat 2022 tarihinde Dijital Çağda Gençler ve STK'lar çalıştayı düzenlenecek.

PAYLAŞ
  • 10.02.2022 13:43
  • Güncelleme: 10.02.2022 13:43
İYC'den 'Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Proje koordinatörü Mustafa Piriş konu ile ilgili şu bilgileri verdi: ‘Dijital teknoloji, bugün endüstride, kültürde ve günlük hayatta değişimin katlanarak artmasını sağlamaktadır. Yenilik, dönüşüm, değişim, yıkım ve rekabet, bugün içinde bulunduğumuz çağı tanımlayan sözcüklerdir. Yani, durdurulamaz bir dijital dönüşüm sürmektedir ve bu dönüşüm hızı daha da artmaktadır. Yeniliğe en hızlı ayak uyduran kesim şüphesiz gençlerdir. Teknolojinin olumlu yanlarından da olumsuz yanlarından da en fazla etkilenen gençlerimizdir. Teknolojiyi doğru kullanıp yönetebilirsek pek çok faydası olacağı gibi yanlış kullanıp yönetemediğimizde pek çok zararla da karşı karşıya kalmaktayız. Türkiye’de gençlerin yaklaşık yüzde 20'sinin teknoloji bağımlılığı riski altında olduğu görülmektedir. Bu oran, diğer bağımlılıklardan çok daha yüksek seviyededir. Bu bağımlılığın getirdiği sonuçlar sosyal alanda ve akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, aktivitelerde azalma, internet arkadaşları dışında izolasyon vb. olarak görülmektedir. Bunun yanında internet ve sosyal medya alanında içeriklerin milli ve manevi değerlerden uzak olması, suça, bağımlılığa özendirici pek çok kötü içeriğin yer alması gençleri olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu sorunların çözümü için özellikle gençlik alanında faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşlarının gençlerin dünyasına girebilmesi onlara ulaşabilmesi, dijital dünyayı daha yakından tanıması, analiz etmesi ve yöntemlerini belirlemesi gerekmektedir.’

Bu konuların gündem edileceği çalıştayda Kayseri ve çevre illerdeki gençlik çalışmaları yürüten STK’lar davet edilecek ve Dijital Çağda Gençlere ulaşmak, Teknoloji bağımlılığı ile mücadele, Gençlik alanındaki STK’ların dijital dünyaya adaptasyonu, internet ve sosyal medyada içerikler konuları ele alınacaktır.

Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çalıştaya www.iyckayseri.org adresinden kayıt olabilirler.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de karla mücadele devam ediyor

Kayseri'de karla mücadele devam ediyor

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı

83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı

Kar yere, Talas belediyesi yollara düştü

Kar yere, Talas belediyesi yollara düştü

Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYC'den 'Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

İYC’den ‘Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

DAHA FAZLA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi, sahiplerini bekliyor

20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi, sahiplerini bekliyor

Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği

Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği