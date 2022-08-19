İtfaiye ekipleri araç motoruna giren kediyi kurtardı
Kayseri'de bir araçtan gelen miyavlama sesini duyan sürücünün durumu yetkililere bildirmesiyle yavru kedi kurtarıldı.
- 19.08.2022 10:59
- Güncelleme: 19.08.2022 10:59
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesinde meydana geldi. Otomobiline binen sürücü, aracın motor kısmından kedi miyavlaması duydu. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle, ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda motor kısmına giren kedi çıkarıldı. Daha sonra yavru kedi ekipler tarafından yaşam alanına bırakıldı.
1ha
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