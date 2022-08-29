İtfaiye dar sokağa girmekte zorlandı

Nevşehir'de bu sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden olurken, itfaiye aracı dar sokağa girmekte zorlandı.

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  • 29.08.2022 14:21
  • Güncelleme: 29.08.2022 14:21
İtfaiye dar sokağa girmekte zorlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de bu sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden olurken, itfaiye aracı dar sokağa girmekte zorlandı.

Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi’ne ait merdivenli itfaiye aracı, sokakların dar olması ve park halindeki araçlar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı. Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi zaman kaybetmemek için küçük araca hortum ekleyerek çatıya kadar uzattı. İtfaiye ekiplerinin bu hareketi yangının büyümesini engelledi ve kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri de zaman zaman megafonla anons ederek caddede bulunan araçların kaldırılmasını sağladı.

İHA

Kayseri Gündem
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