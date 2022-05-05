İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti

Kayseri'de etkisini gösteren sağanak yağışın ardından itfaiye ekipleri 48 su baskını olayına müdahale etti.

PAYLAŞ
  • 05.05.2022 10:50
  • Güncelleme: 05.05.2022 12:23
İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de etkisini gösteren sağanak yağışın ardından itfaiye ekipleri 48 su baskını olayına müdahale etti.

Kayseri’de dün etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla beraber vatandaşlar zor anlar yaşarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de, başta AFAD olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının yardım ekipleri ile su baskınlarına müdahale etti. Ekipler, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi’nde 7, Hürriyet Mahallesi’nde 6, Keykubat Mahallesi’nde 4, Anbar Mahallesi’nde 3, Kılıçaslan Mahallesi’nde 3, Tacettin Veli Mahallesi’nde 2, Yeniköy, Danışment, Hunat, Yıldırım Beyazıt ve Esenyurt Mahallelerinde ise 1 su baskını olayına müdahale etti.

50’den fazla personel ile teyakkuza geçen İtfaiye Daire Başkanlığı, Kocasinan ilçesinde ise Yemliha Mahallesi’nde 7, Yavuzlar Mahallesi’nde 2, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2, Oymaağaç, Yunus Emre, Mimarsinan ve Ebiç Mahallelerinde 1 su baskını olayına müdahale ederken, İncesu ilçesinde 1, Yeşilhisar ilçesinde 1, Talas ilçesinde de 1 olmak üzere toplamda 48 su baskını olayına müdahale etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza'da yenilenen spor salonu açıldı

Tomarza'da yenilenen spor salonu açıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Akıl Küpü Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Akıl Küpü Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Dolu yağışına battaniyeli önlem

Dolu yağışına battaniyeli önlem

OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor

OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES'lerin önü açılıyor

Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı

Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kültepe eserleri dijital müzeye aktarılıyor

Kültepe eserleri dijital müzeye aktarılıyor

Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı

DAHA FAZLA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Büyükkılıç: 'Bayramda 704 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık'

Başkan Büyükkılıç: 'Bayramda 704 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık'

Kayseri Bocce takımları çeyrek finale yükseldi

Kayseri Bocce takımları çeyrek finale yükseldi

Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

Otizmli yüzücü Elçin 7 altın madalya kazandı

Otizmli yüzücü Elçin 7 altın madalya kazandı