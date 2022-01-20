İterek otomobil çaldılar

Kayseri'de 6 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve 5 aranma kaydı bulunan 2 hırsız, polis ekiplerinin 35 ayrı kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalanırken, şahısların bir otomobili iterek çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • 20.01.2022 17:55
  • Güncelleme: 20.01.2022 19:41
İterek otomobil çaldılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 6 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve 5 aranma kaydı bulunan 2 hırsız, polis ekiplerinin 35 ayrı kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalanırken, şahısların bir otomobili iterek çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 2 ayda meydana gelen oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak çalışma başlattı. Ekipler, 6 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve 5 aranma kaydı bulunduğu anlaşılan K.S. ve T.A.’yı 35 ayrı kamera kaydını inceleyerek tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İterek otomobil çaldılar

Öte yandan, K.S. ve T.A.’nın bir otomobili iterek çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların otomobili benzinliğe kadar ittikten sonra yakıt almaları da dikkat çekti.

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İHA

Kayseri Gündem
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