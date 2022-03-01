İstihdama yönelik kariyer planlama kurs kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından kentteki nitelikli işgücü sayısını arttırarak istihdama katılımlarını sağlamayı hedefleyen Kariyer Planlama Kursları başlıyor. İlk olarak açılması planlanan Kat Hizmetleri Elemanı Kursu için kayıt dönemi başladı.

PAYLAŞ
  • 01.03.2022 10:52
  • Güncelleme: 01.03.2022 10:52
İstihdama yönelik kariyer planlama kurs kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından kentteki nitelikli işgücü sayısını arttırarak istihdama katılımlarını sağlamayı hedefleyen Kariyer Planlama Kursları başlıyor. İlk olarak açılması planlanan Kat Hizmetleri Elemanı Kursu için kayıt dönemi başladı.

Nevşehir Belediyesi; 18-45 yaş aralığında iş arayan gençler ve vatandaşları meslek sahibi olmalarına olanak sağlamak ve iş dünyasının nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Nevşehir Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli işbirliğinde sürdürülecek olan proje kapsamında Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) bünyesinde İstihdama Yönelik Kariyer Planlama Kursları açılacak. İlk olarak turizm sektöründeki ara eleman arayışına katkı sağlamak için açılacak olan Kat Hizmetleri Elemanı Kursu için kayıtlar başladı. Nevşehir Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek ve eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerin sertifika sahibi olacağı kurs 8 hafta sürecek. En az Lise mezunu, 18-45 yaş aralığında ve mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip herkesin katılabileceği kurs sonunda başarı göstererek sertifika almaya hak kazananlar bu konuda işgücüne ihtiyaç duyan turistik konaklama tesislerine yönlendirilecek.

4 Nisan 2022 tarihinde başlayacak olan kursa katılmak isteyenler 0384 2138693 nolu telefondan veya Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak kayıt yaptırabilecek

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri'de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Kayseri’de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

DAHA FAZLA
Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: 'Hakkını helal et seni öldüreceğim' dedi

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: “Hakkını helal et seni öldüreceğim” dedi

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Küçük Mira, Wushu'da birinci oldu

Küçük Mira, Wushu’da birinci oldu

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı