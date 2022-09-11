İster yürü ister bisiklet sür, bu parkurun keyfini sür

Talas Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kompleks, yaz boyu vatandaşların keyifli vakit geçirmesine imkan sağladı.

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  • 11.09.2022 09:28
  • Güncelleme: 11.09.2022 10:16
İster yürü ister bisiklet sür, bu parkurun keyfini sür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kompleks, yaz boyu vatandaşların keyifli vakit geçirmesine imkan sağladı.

Çimenli Caddesi boyunca uzanan ve toplamda 3 bin 300 metre uzunluğa sahip bisiklet ve yürüyüş yolu ilçe sakinlerinin uğrak noktası oldu. TOKİ konutları bölgesinden başlayan ve Erciyes Üniversitesi lojmanları boyunca devam eden parkura gelen vatandaşlar, güvenli bir şekilde bisiklet sürmenin keyfinin yaşarken, kesintisiz bir şekilde devam eden parkurda yürüyüş yapma imkanı buldu.

Çocuklar için oyun gruplarının de yar aldığı parkurda spor sahaları da unutulmadı. Bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra kent mobilyaları, ağaçlandırma, yeşil alan ve aydınlatma çalışmalarıyla hem gündüz hem gece estetik bir görünüm sergileyen alanda ayrıca Azerbaycan Kardeşlik Parkı da bulunuyor.

Hizmete giren yürüyüş ve bisiklet yoluyla ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alanın eskiden toz toprak içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Burası yıllardır el atılmamış, kuru otların, toprak ve taş yığınlarının olduğu bir alandı. TOKİ konutları bölgesinden başlayan ve Erciyes Üniversitesi lojmanları boyunca bir şerit halinde ilerleyen alanı adeta nakış nakış işledik. Bir yandan yeşil alanlar ağaçlandırmalar yaptık, bir yandan çocuk oyun grupları, spor sahaları, yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru oluşturduk. Kent mobilyaları ve aydınlatmasıyla birlikte ortaya gerçekten çok güzel bir mekan çıktı. Ayrıca yeni yaptığımız parka da Azerbaycan Kardeşlik Parkı adını verdik. Hayırlı olsun, bölge sakinlerimiz güle güle kullansınlar” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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