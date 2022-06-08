İstanbul’dan çalındı, Kayseri’de bulundu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla mücadele kapsamında denetlemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kayseri ve çevre illerden çalındıktan sonra çenç yapılarak kullanılan ve bu şekilde ilimize geldiği düşünülen tır ve römorklar ile ilgili olarak şok denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetlemelerde bir adet plakasız vaziyette bulundu. Yapılan inceleme sonucunda römorkun 2020 yılında İstanbul’dan çalınan römork olduğu anlaşıldı.

500 bin lira değerindeki TIR römorku asıl sahibine teslim edilirken, polis olayla ilgili adli işlem başlattı.