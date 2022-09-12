İşsizlik verileri açıklandı; temmuzda işsiz sayısı düştü

TÜİK, 2022 temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda 13,1 olarak kayda geçti. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi oldu.

İş gücü ise temmuz ayından bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi olduğu açıklandı. TÜİK verilerine göre iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK SAYISI DÜŞTÜ

15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş aralığında erkeklerde işsizlik oranı yüzde 16,2 olarak tahmin edilirken kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak belirtildi.