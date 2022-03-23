İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. Bir önceki yıla göre işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubu aralığındaki işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 28,7 olarak tahmin edildi.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI

İş gücü, geçen yıl 32 milyon 716 bin kişi olarak gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 51,4 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 32,8 olarak kayıtlara girdi.