İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ‘Toplum Yararına Program’ uygulanacak

İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Toplum Yararına Program (TYP) uygulanacak. Program bin 20 kişi ve 4 buçuk ay süreli olup işe alınacak kişiler okulların bakım onarım/temizlik işleri alanında çalıştırılacaktır. Program başvuruları 31 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yapılan başvurular neticesinde yüzde 100 noter kurası yöntemi ile adaylar belirlenirken, sonuçların yapılacak olan noter çekilişlerinden sonra İŞKUR ilan panosu ve Yüklenici Kurum ilan panolarında açıklanması planlanmaktadır. Kura süreci ve evrak kontrol aşamalarının ardından çalışma başlayacaktır.

Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr, ALO-170 veya E-Devlet sisteminden başvuru yapmaları zorunludur. Başvuruda sorun yaşayan kişiler bünyesinde İŞKUR hizmet noktası olan ilçe belediyelerden veya kurumumuzdan destek alabileceği belirtildi.

Programa başvurmak için ise şartlar şekilde açıklandı:

Programa başvuru ve program başlangıç tarihi itibariyle işsiz olmak,

Kadınlarda 18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkeklerde Engelli, Eski Hükümlü ve TMY (Terörle Mücadelede Yaralananlar) hariç 35 yaş ve üzerinde olmak,

Emekli ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak ve uzaktan eğitim alıyor olmamak, (Açık öğretim öğrencileri katılabilir, öğrencilik durumunu donduranlar katılamaz)

Hane geliri 8.250,52 TL’nin altında olmak, (Aynı adreste oturan kişilerin toplam kazancı net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP ye katılmaz)

27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle TYP’den yararlanmamış olmak.

Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerektiği bildirildi. Kişilerin katılım şartlarını taşıyıp taşımadıkları ise program başlangıcında ve devamında kontrol edilecektir.