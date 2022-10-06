İskeleden düşen şahıs hayatını kaybetti
Tomarzalı inşaat işçisi, İzmir'de çalıştığı inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.
- 06.10.2022 10:43
- Güncelleme: 06.10.2022 10:46
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Tomarzalı inşaat işçisi, İzmir’de çalıştığı inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.
Tomarza’dan İzmir’e çalışmak için giden U.D. (40), çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası U.D.’nin cenazesi, ilçede kılınacak cenaze namazının ardından Büyükcanlı Mezarlığı’na defnedilecek.
İHA
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