İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, merkez ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilere ikramiyelerinin bayram öncesinde ödeneceği bildirildi.

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  • 18.04.2022 12:01
  • Güncelleme: 18.04.2022 12:11
İşçilerin çifte bayram sevinci
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Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, merkez ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilere ikramiyelerinin bayram öncesinde ödeneceği bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmet-İş Sendikasının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Akkışla, Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza belediyelerinde çalışan işçilere ait ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılacağını bildirdi. Başkan Çelik; "Yaklaşık 7 bin 500 şirket işçisine Ramazan Bayramından önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur. Ramazan Bayramı öncesi üyelerimiz bu ikramiyelerin yatmasıyla sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Bu ikramiyelerin yatmasıyla birlikte üyelerimizin yüzü güldüğü kadar bayram öncesinde Kayseri esnafının da yüzünü inşallah güldüreceğiz. Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ve tüm ilçelerimizin kıymetli belediye başkanlarına belediye şirketlerinde çalışan üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bayram öncesinde yatacak olan bu ikramiyeler sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak da sevinçliyiz" dedi.

İHA

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