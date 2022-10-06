İşçiler dikkat! Sigorta primleriniz yatmıyor olabilir

Çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri de kayıt dışı istihdam. Asgari ücretin artması sonrası sigortasız işçi çalıştırma şikayetlerinin arttığını belirten Hukukçu Niyazi Ünalmış, çalışanlara sigortalı olup olmadıklarının kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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  • 06.10.2022 11:12
  • Güncelleme: 06.10.2022 11:12
İşçiler dikkat! Sigorta primleriniz yatmıyor olabilir

  Ünalmış, “Asgari ücret arttıktan sonra işverenler işçisinin bilgisi dışında sigortalılığını sona erdirebiliyor” dedi. 

Sigorta bir işçinin yasal hakkıdır ve aynı zamanda yasal olarak zorunluluktur. Artan işçi maliyetleri ve artan maliyetleri gerekçe gösteren bazı işverenler, yasa dışı hamleler yapabiliyor. İşçilerin sigortası, çalışma durumları devam etmesine rağmen işveren tarafından kesilebilir. 

“KANUNDAKİ ‘DENEME SÜRESİ’ YANLIŞ UYGULANIYOR’

Asgari ücret artışı sonrası kayıt dışı işçi çalıştırma şikayetlerin arttığını belirten Hukukçu Niyazi Ünalmış, işverenleri ve çalışanları uyardı. İşçinin kanun gereği en az asgari ücret oranında bir ücretle başlaması gerektiğini vurgulayan Ünalmış, sigortanın da ilk günden itibaren başlamasının zorunlu olduğunu söyledi. İş Kanunu’ndaki ‘deneme süresi’ düzenlemesinin karıştırıldığını belirten Ünalmış, “İş kanununun 15’inci maddesinde deneme süresi en çok 2 aya kadar olabileceği, toplu iş sözleşmesi ile de 4 aya kadar arttırılabileceği düzenlenmiş. Ama deneme süresi içerisinde işçinin sigortasız çalışacağı anlamını çıkartmıyoruz. Deneme süresinde de işçinin tüm hakları iş kanunu tarafından korunmakta. Yani işçinin sigortası yatmak zorunda ve en az asgari ücret oranında verilmek zorunda. Deneme süresi adı altında sigortasız çalıştırılma ya da işçinin bu şekilde ücret haklarının elinden alınması ise tamamen kanuna aykırı. İşçinin bu konuda talep ve dava hakları saklıdır” şeklinde konuştu. 

‘İŞVEREN, İŞÇİNİN RIZASI DIŞINDA SİGORTALILIĞINI SONA ERDİREBİLİYOR’

İş akdi devam ederken son zamanlarda asgari ücretin de artmasının bu durumda çok etkisinin olduğunu belirten Hukukçu Ünalmış “Asgari ücret arttıktan sonra işverenler işçinin rızası dışında bilgisi olmadan işçinin sigortalılığını sona erdirebiliyor. İşçilere buradan tavsiyemiz şu olabilir; Gerek deneme süresi içerisinde gerekse iş akidleri devam ederken E-devlet üzerinden kendi sigortalılık durumlarını kontrol edebilirler. Ya da aldıkları ücret ile SGK’ya bildirilen ücret yani primleri arasında bir fark oluşup oluşmadığını yine E-devlet üzerinden kontrol edebilirler. Bildiğim kadarıyla E-devlet üzerinde 1 ay sonra belli oluyor. Aylık periyodlarla çalışmalarını kontrol edebilirler” diye konuştu. 

“RIZASI DIŞINDA SİGORTASI KESİLEN İŞÇİ HAKKINI ARAMALI”

İşçinin rızası dışında sigortasının kesilmesinin yasal olmadığını vurgulayan, Hukukçu Niyazi Ünalmış, bu durumla karşılaşan çalışanın hukuki yollarla hakkını arayabileceğini kaydetti. Ünalmış, “İşveren tarafından rızaları dışında sigortalılığın sona erdirilme durumu varsa, sağlık konusunda ya da diğer konularda sigortasız çalıştırılmanın sonuçlarıyla karşılaşılabilir. Eğer işçi sigortasız çalıştırıldığını ya da böyle bir iş akdi devam ederken işveren tarafından bilgisi ya da rızası dışında fesih olduğunu, sigortalılığın sona erdirildiğini öğrenirse bu durumu önce işverenlerine iletsinler. Gerçekten iradi bir fesih mi var yoksa tamamen bir yanlışlık mı var öncelikle bu durumu teyit etmelerini öneririm. İradi bir sona erdirme durumu varsa bir hukukçuya danışarak Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde şikâyet oluşturabilirler. Ya da böyle bir sona erdirmeden dolayı tazminatlarını istemek için dava açabilirler” ifadelerini kullandı.

1ha

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