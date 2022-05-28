İş yeri duvarını aile albümüne çevirdi

Sivas'ta bir işletmeci, çay ocağının duvarını dost ve akrabalarının fotoğrafları ile adeta aile albümüne dönüştürdü.

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  • 28.05.2022 10:02
  • Güncelleme: 28.05.2022 10:02
İş yeri duvarını aile albümüne çevirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir işletmeci, çay ocağının duvarını dost ve akrabalarının fotoğrafları ile adeta aile albümüne dönüştürdü.

Kentte çay ocağı işleten 72 yaşındaki Yakup Öztürk, 20 yıl önce açtığı iş yerinin duvarlarına müşterilerinin, arkadaşlarının ve akrabalarının fotoğraflarını asıyor. Öztürk, işçi olarak çalıştığı Maden Tetkik Arama’dan (MTA) 1999 yılında emekli olduktan sonra çay ocağı açtı. İş yerine ailesinin fotoğraflarını asan Öztürk, bir süre sonra akrabalarının fotoğraflarını da dükkânın duvarlarına ekledi. Gün geçtikçe dükkânına gelen müşterilerinden vesikalık fotoğraflarını alan Öztürk bunları da duvarlarına astı. Zamanla çay ocağının duvarları fotoğraflarla kaplandı. Öztürk, fotoğrafları bulunan bazı müşteri ve akrabalarının hayatta olmadığını ve bu fotoğraflarla onların anısını yaşattıklarını söyledi.

Çoğu akrabası

Fotoğrafların müşterilerinin de ilgisini çektiğini belirten Öztürk, “Ben emekli olduktan sonra çay ocağı açtım. Burada bulunan resimler kendi akrabalarım, yakın köylerdeki akrabalarım, iş arkadaşlarım gibi birçok kişinin fotoğrafı var. Zamanla iş yerimdeki arkadaşlarımın resimlerini aldım, yakın akrabalarımın, arkadaşlarımın daha sonra uzak akrabalarımın fotoğraflarını topladım. Hala da topluyorum. Görenlerin ilgisini çekiyor. Bunun örnekleri var ama onlarda müşterilerin fotoğrafları var, bunlar benim akrabalarım ve arkadaşlarım” dedi

İHA

Kayseri Gündem
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