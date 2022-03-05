İş kazası sonucu mağdur edildiğini iddia eden şahıs yardım istiyor

4 Haziran 2021 tarihinde iş yerinde kaza geçiren 32 yaşındaki Burhan Erdoğan, kaza sonrası kendi imkanlarıyla doktora gitti. İddiaya göre Erdoğan’a belindeki ağrının fıtık kaynaklı olduğu söylendi ancak aylar sonra şahsın belinde kırık olduğu ortaya çıktı.

Belindeki kırığın 7 ay sonra ortaya çıkmasından dolayı bunun iş kazası kaynaklı olduğunu ispatlayamadığını belirten Burhan Erdoğan, yaşadıklarını anlattı. Kaza sonrası işyerindeki doktora gittiğini belirten Erdoğan, “Revirde doktor bana krem sürdü ve saate baktı ‘Mesai saatinin bitmesine 1 saat kaldı. Dişini sık, kendi imkanlarınla ama mutlaka hastaneye git, yaran çok kötü duruyor’ dedi. Kendi imkanlarımla doktora gittiğimde ise doktor, ‘Boynunda kırık var’ dedi. Daha sonra ben belimin daha çok ağrıdığını söyledim. Doktor bana ‘Belinde bel fıtığı var’ gibi bir ifade de bulundu. Ben 7 ay boyunca sürekli hastaneye gittim. Bu süre boyunca bir ayağım evde bir ayağım hastanedeydi. Zaten bu süre zarfında da raporluydum. Belinde hiçbir şey yok dediler ama 7 ay sonra belimde kırık çıktı ve ben doktorların hatası yüzünden bunun, geçirdiğim iş kazasından dolayı kaynaklandığını ispatlayamıyorum” şeklinde konuştu.

‘İŞSİZ KALDIM, ÇOK MAĞDURUM’

Geçirdiği kazadan dolayı hem sağlığından hem de işinden olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Tedavim de aksadı şu anda sol bacağım aksıyor. Bir saatten fazla ayakta duramıyorum. Bir saatten fazla oturarak duramıyorum. Ağır iş yapamıyorum. Doktorlar zaten bana ağır işte çalışamaz raporu da verdiler. Doktorlar şu anda kendileriyle çelişiyor. Bana 1 saatten fazla ayakta duramaz, belindeki hasar çok büyük ve sürekli çalışamaz diyor. Ayrıca ‘ağır işte çalışamaz raporu da verirsek, işte bulamazsın’ diyorlar. Şu an işsizim ve çok mağdurum. Bu süreçte sinirlerim bozuldu ve ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

‘ENGELLİ RAPORUNA BAŞVURDUM YÜZDE 9 ÇIKTI’

Dosyanın savcılıkta olduğunu belirten ve bu süre zarfında engelli raporuna başvuran Erdoğan, ”Buradaki doktorlar olayın içinden çıkamadıkları için savcılık dosyamı İstanbul’a göndermiş. Bunun da kaç ay sonra sonuçlanacağını bilmiyorum. Engelli raporuna başvurdum. Rapor yüzde 9 çıktı. Komik bir rakam. Yüzde 10 verselerdi engelli maaşı alacaktım. Burada da doktorlar beni mağdur etti. Her türlü mağdur olan benim ama çözüme bir türlü kavuşmuyor. Buradan yetkililerden ve devlet büyüklerinden yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.