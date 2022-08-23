İş Fikri ve Girişimcilik Yarışması'nda başvuru tarihi uzatıldı

Nevşehir başta olmak üzere, bulunduğu bölgeye teknoloji tabanlı girişimcilik konusunda katma değerli hizmetler sunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark tarafından gerçekleştirilen ve CAPPIN2C İş Fikri ve Girişimcilik Yarışması'nın son başvuru tarihi, daha fazla sayıda girişimciye imkn tanımak için uzatıldı. Yarışma çerçevesinde, başarılı iş fikri sahibi girişimcilere toplamda 100 bin TL ödül verilecek.

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  • 23.08.2022 12:19
  • Güncelleme: 23.08.2022 12:19
İş Fikri ve Girişimcilik Yarışması'nda başvuru tarihi uzatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir başta olmak üzere, bulunduğu bölgeye teknoloji tabanlı girişimcilik konusunda katma değerli hizmetler sunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark tarafından gerçekleştirilen ve CAPPIN2C İş Fikri ve Girişimcilik Yarışması’nın son başvuru tarihi, daha fazla sayıda girişimciye imkân tanımak için uzatıldı. Yarışma çerçevesinde, başarılı iş fikri sahibi girişimcilere toplamda 100 bin TL ödül verilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NEVÜ Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin; “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak girişimci bir nesil yetiştirmeyi önemsiyoruz, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını da teşvik ediyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Kapadokya Teknopark bünyesinde CAPPIN2C markası altında girişimcilik ve kuluçka hizmetleri sunmaya başladık. CAPPIN2C Kuluçka Merkezi başta Nevşehir’de ikamet eden girişimciler olmak üzere herkese hizmet vermektedir. CAPPIN2C Kuluçka Merkezi’nin etki alanını genişletmek ve ilimizdeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için Girişimcilik ve İş Fikri temalı yarışmamıza geçtiğimiz Haziran ayında başvuru almaya başladık. Yarışma çerçevesinde başarılı olan girişimcilere toplam 100 Bin TL ödül verilecektir. Yarışma İş Planı Ödülü Destek Programı çerçevesinde desteklenmektedir. Girişimciler ödül almaya hak kazandıktan sonra kuracakları şirketler ile bu destekten faydalanabilecekler. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere cappin2c.com/yarışma adresinden ulaşılabilir ve aynı adresten online başvuru yapılabilir. Başta Nevşehir olmak üzere bölgemizdeki tüm öğrencileri, girişimcileri ve akademisyenlerimizi başvuru yapmaya davet ediyorum. Daha geniş bir kitleye ulaşmak ve yeni gelen öğrencilerimize de imkân tanımak maksadı ile yarışmanın son başvuru tarihini 4 Kasım 2022 olarak güncelledik, bu sayede daha çok girişimciye ulaşmayı amaçlıyoruz. Yarışmada başarılı olan projeler Üniversitemiz Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde 25 Kasım 2022 tarihinde sergilenecektir, aynı gün ilk 3’e giren girişimcilerimize ödülleri de takdim edilecektir. Yarışmanın tüm girişimcilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İHA

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