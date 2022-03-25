İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de beraber çalıştığı arkadaşını başından çekiç ile yaralayan Suriye uyruklu N.K.'ye silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Suriye uyruklu sanığın sicilinin temiz olduğundan bahisle verilen kararda hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

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  • 25.03.2022 18:08
  • Güncelleme: 25.03.2022 18:08
İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

İddiaya göre temizlik ekipmanları yapan bir şirkette çalışan Suriye uyruklu N.K, iş arkadaşı B.A'yı başından çekiçle vurarak yaraladı. B.A iş arkadaşında şikayetçi oldu. 11'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki B.A'nın başına çekiçle vurulması suretiyle darp edilmesi nedeniyle Suriye uyruklu N.K. hakkında silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 
MÜŞTEKİ VEKİLİ KARARA İSYAN ETTİ
Hakimin kararı açıklamasının ardından müşteki vekili duruşmada “Verdiğiniz karar içler acısı hukuku katlettiniz. Demek ki biri birinin kafasını kırınca şuradan elini kolunu sallayıp çıkabilecek. Can güvenliğimizin olmadığını kanıtladınız" diye tepki gösterdi.
 

1ha

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