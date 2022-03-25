İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

İddiaya göre temizlik ekipmanları yapan bir şirkette çalışan Suriye uyruklu N.K, iş arkadaşı B.A'yı başından çekiçle vurarak yaraladı. B.A iş arkadaşında şikayetçi oldu. 11'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki B.A'nın başına çekiçle vurulması suretiyle darp edilmesi nedeniyle Suriye uyruklu N.K. hakkında silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MÜŞTEKİ VEKİLİ KARARA İSYAN ETTİ

Hakimin kararı açıklamasının ardından müşteki vekili duruşmada “Verdiğiniz karar içler acısı hukuku katlettiniz. Demek ki biri birinin kafasını kırınca şuradan elini kolunu sallayıp çıkabilecek. Can güvenliğimizin olmadığını kanıtladınız" diye tepki gösterdi.

