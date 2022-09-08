İş adamlarının özel görüşmelerini kayıt altına alıp şantaj yapan 3 kişiye gözaltı

Kayseri’de kendilerine polis süsü vererek iş adamlarının kadınlar ile yaptıkları özel görüşmeleri kayıt altına alarak, tehdit ve şantaj yoluyla haksız kazanç elde eden 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltın alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, kendilerine polis süsü vererek, iş adamlarının kadınlar ile yaptıkları özel görüşmeleri kayıt altına alarak tehdit ve şantaj yoluyla haksız kazanç temin eden M.S., H.D. ve Y.E.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların kaldığı yerleri tespit eden ekipler, 7 ayrı eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.