İş adamı İsa Gün'ün acı günü
AK Parti Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısı İsa Gün'ün babası hayatını kaybetti.
- 12.10.2022 12:03
- Güncelleme: 12.10.2022 13:11
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AK Parti Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısı İsa Gün’ün babası hayatını kaybetti.
AK Parti Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısı İsa Gün’ün babası Mehmet Gün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Gün’ün cenazesi, yarın Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ağılyazı Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
İHA
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