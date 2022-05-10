İple kendini asan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay Kocasinan ilçesi Turgut Reis mahallesi Şinasi Caddesi Kuşçuoğlu Sitesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Ömer Ağaoğlu, yaşadığı evde kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yapılan ilk incelemenin ardından yaşlı adamın kendini asarak yaşamına son verdiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

