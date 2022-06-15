İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Caddesi Ankara Apartmanı'nda dün ikindi saatlerinde meydana gelmişti. Girdiği bunalımdan çıkamayan Avukat Cemalettin Şenyüz, apartmanın 6'ncı katından kendisini boşluğa bıraktı.

Ağır şekilde yaralanan Şenyüz, hastaneye kaldırdı. Cemalettin Şenyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avukat Cemalettin Şenyüz’ün cenazesi ikindi namazına müteakip, Bünyan Camii Cedit Camii’nden kaldırılacaktır.

Olayla ilgili polisin başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.