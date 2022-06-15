İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti
Kayseri'de bulunduğu apartmanın 6'ncı katından atlayarak intihar eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Avukat Cemalettin Şenyüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- 15.06.2022 10:50
- Güncelleme: 15.06.2022 10:50
Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Caddesi Ankara Apartmanı'nda dün ikindi saatlerinde meydana gelmişti. Girdiği bunalımdan çıkamayan Avukat Cemalettin Şenyüz, apartmanın 6'ncı katından kendisini boşluğa bıraktı.
Ağır şekilde yaralanan Şenyüz, hastaneye kaldırdı. Cemalettin Şenyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Avukat Cemalettin Şenyüz’ün cenazesi ikindi namazına müteakip, Bünyan Camii Cedit Camii’nden kaldırılacaktır.
Olayla ilgili polisin başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.
1ha
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