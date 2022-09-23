İnternetten lens satışı yasal değil

Kayısı, “Haftalık veya aylık lens denildiğinde çoğu kişi lensin gözünde kalma süresi olarak algılıyor, belirtilen süre lensin ömrünün süresidir” dedi.

Gerek kozmetik gerekse kontak lenslerin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Kayseri’de 7 yıldır Optisyenlik yapan Alaaddin Burak Kayısı, lens kullanımını hakkında az bilinenleri ve doğru kullanım şartlarını aktardı. Optisyen Kayısı, Türkiye’de lens satışlarının 2004 yılında optik mağazalarına verildiğini söyleyerek, şu anda Türkiye genelinde 7 bin 830 optik mağazada lens satışının yapıldığını belirtti.



Lenslerin protez olduğu için sağlık ürünü olarak geçtiğini söyleyen Kayısı, satış ve pazarlamasının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun yönetmelikleri kapsamında yürütüldüğünü aktardı. Dikkat çekilmesi gereken önemli bir noktanın da kontak lenslerin internette online ortamlarda satışının yasal olmadığını söyleyen Kayısı, “Kanla beslenmeyen damarı olmayan tek organ kornea olduğundan dolayı uzun süre lens kullanımını uygun görmemekteyiz bunun nedeni ise korneanın beslenmesi oksijen yoluyla olur, lensler oksijen geçirgenliğini engellemektedir” dedi.

‘LENSLERLE UYUMAK ENFEKSİYON RİSKİNİ 6-8 KAT ARTIRIR’

Optisyen Kayısı, lens kullanım süresinin değişiklik gösterdiğini, aylık ve haftalık kullanıma sahip lenslerin olduğunu belirtti. Kayısı konuyla ilgili, “Haftalık veya aylık lens denildiğinde çoğu kişi lensin gözünde kalma süresi olarak algılıyor yani bir ay boyunca gözünden çıkarılmamasında sorun olmaz gibi düşünüyor ama bu süreler lensin ömrünü belirtmek için aylık lens demek lensi açtıktan sonra ömrünün bir ay olması demektir. Lenslerle uyumak göz kuruluğuna neden olur ve enfeksiyon riskini 6 ila 8 kat artırır. Kornea dediğimiz şeffaf tabakadaki enfeksiyonlar körlüğe yol açabilir ve bu durum kornea nakli gerektirebilir. Ben uyuyorum hiçbir şey olmadı veya ara ara uyumak sorun oluşturmaz diye düşünmeyin şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamamanız hiçbir sorun yaşamayacağınız anlamına gelmez. Lenslerle uyumamalı denize havuza girmemelisiniz. Lens kullanırken gözünüzde batma kızarıklık veya ağrı oluştuğunda hemen göz hekimine kontrole gitmelisiniz” şeklinde konuştu.

Lenslerin renkli ve şeffaf olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Kayısı, fiyatlarının 200 ila bin lira arasında değiştiğini vurguladı. Ek olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda göz muayenesinin önemine dikkat çeken Kayısı, “Okulların açılması ile birlikte çocuklarda göz muayenesi çok önemlidir, çocuklarınız gözlerini kısarak bakıyorsa televizyona, bilgisayar ekranına veya eşyalara yakından bakıyorsa mutlaka yılda bir kez göz muayenesi yaptırılmalıdır. Görme azlığı çocuğun okul başarısına ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler” dedi.