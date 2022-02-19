İnternetin yaygınlaşmasıyla kitap okuma alışkanlıkları değişti

İnternetin yaygınlaşmasıyla birçok kişinin kitap okuma alışkanlıkları da değişti. Bazı vatandaşlar internet üzerinden kitap okumaya başladı. Kayseri’de sahaflık yapan Batuhan Soykuvvet ise internet kullanımının yaygınlaşmasının gençlere kitap okuma alışkanlığı konusunda zararlı olabileceğini ifade etti.

‘KAĞIDIN VE TUTKALIN KOKUSUNU ALMAK GEREKİR’

İnternetten kitap okumak yerine bizzat kitap sayfalarını karıştırmak gerekir diyen Soykuvvet, “İnsanlar önceden buraya geliyor kitapları karıştırıyordu. Aradığı şeyleri buluyordu, bulurken de aklına kazınıyordu. Ancak şu an internette tek tıkla istedikleri kitaplara ulaşabiliyorlar. Güzel bir şey sonuçta bilgiye erişebiliyorlar ama o kağıdın, tutkalın kokusunu almaları gerekir. Bunu okuyanlar bilir ve onlar asla internetten kitap okumam diyor. İnternette bence gereksiz kitaplar yer alıyor. 15-16 yaşındaki çocukların yazdığı kitaplar var. Buraya gelerek araştırıp, gezerek ve bilgi almak yerine internetten bakılıyor. Tabi devir internet devri. Adam kitabın altına binlerce yorum yaptırabiliyor, iyi veya kötü şekilde. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Alışkanlıklar değişti” diye konuştu.

‘İKİNCİ EL KİTAPLARDA YAŞANMIŞLIKLAR VAR’

İkinci el kitaplarda okuyan kişilerin yaşanmışlıkları olduğunu ve kitabın değerli hale geldiğini belirten Soykuvvet, “Eskiden çok iyi müşteri kapasitemiz vardı. Kayseri’de de kitap okuyan bir kitle vardı. Ancak işlerimiz düştü diyebilirim çünkü e-ticaret artık hayatın her yerinde. Yaş grubu gözetmeksizin her kitlede müşterimiz var. Genelde öğrenciler geliyor ama onlar da internette yazılan kitapları almak için geliyor. Çocuklar, internette okuduğu kitabın basılmış halini almak için geliyor. Bu gereksiz bir para harcama şekli bence. İkinci el kitaplarımız oldukça uygun. Yok pahasına kitap satıyoruz. Kitap, telefon veya araba gibi değildir. Şarjım ya da benzinim bitti diye yarı yolda bırakmaz. İkinci el kitap diye bir ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. İnsanlar ikinci el kitap deyince tedirgin oluyor ancak o kitapta bir yaşanmışlık var. İkinci el kitap aldığım zaman o sayfalarda kabarcıkları görmüşümdür. Onu okuyan ağlamıştır ve gözyaşları o kitapta neler hissedildiğini ifade eder. Cehaletin önüne okumakla geçeriz. Ha ikinci el ha sıfır, size faydası olacak şeyler okuyun” şeklinde konuştu.