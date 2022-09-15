İnternet satışlarında yapılan yönetmelik değişikliği 2024’e ertelendi

Şahin, yönetmelik değişikliğine itiraz ettiklerini ve değişikliğin uygulanmasının 2024’e ertelendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde uzaktan internet satışları hakkında yönetmelik değişikliğine gidilmişti. Değişikliğe göre cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, tablet, motosiklet ve drone cihazlarının haklı bir gerekçe olmadan iade edilemeyeceği belirtilmişti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu duruma itiraz ettiklerini ve yönetmelik kararının 1 Ocak 2024’e ertelendiği bilgisini paylaştı.

Şahin, “Biz bu değişiklik yapıldığında geçen ay tepki gösterdik, dedik ki tüketicinin hakları var kanunen verilmiş bu haklar ve siz yönetmelikle değiştiremezsiniz… Hala kanunen duran hakkı yönetmelikle almaya çalışıyorsunuz. Bu çok saçma ne hukuka ne kanuna uyuyor. Kanun, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içinde koşulsuz şartsız değiştirebileceğini söylüyor. Değiştirmeyi düşündükleri yönetmelikte, cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, tablet, motosiklet ve drone iade edilemez. Yani düşünün tüketiciyi nasıl bir girdaba sokuyorlar, bu yapılamaz mı yapılır. Biz dedik ki madem bu sıkıntılı, o zaman bu ürünlerin uzaktan satışını yasaklayın. Yok satışı yasaklamıyorlar onun yerine suistimallerin önüne açıyorlar” dedi.

‘DOLANDIRICILARIN RAHAT RAHAT CİRİT ATACAĞI BİR ALAN AÇILIYOR’

Bir diğer değişikliğin ise 14 gün içinde vazgeçme, cayma hakkımızın devam ettiği ürünler hakkında olduğunu söyleyen Şahin, değişme hakkımız olan ürünlerden de vazgeçtiğimiz takdirde kargo bedelinin tüketiciye yansıtılacağı hususu olduğunu söyledi. Konu hakkında Şahin, pandemiden bu yana 500 bin uzaktan satış firması olduğunu, bu yönetmeliğin gelmiş olması durumundaysa rakamın 1 milyona ulaşabileceğini belirtti. Şahin, “İkincisi de 14 gün içinde vazgeçme hakkımız devam eden ürünlerden eğer vazgeçmişsek kargo bedelini bizden alacaklar, bu daha saçmaydı. Çünkü, Türkiye’de 500 bin uzaktan satış firması var. Eğer bu yönetmelik 1 Ekim’de yürürlüğe girseydi bu rakam 1 milyona çıkacaktı. Çünkü dolandırıcıların rahat rahat cirit atacağı bir alan açılıyor. Ben bir ürün göndereceğim size sizin istemediğiniz bir ürün ve üzerine de elli lira yazacağım. Siz eğer bunu geri gönderirseniz 50 lirada kargo ücreti var. Şimdi 50 lira ödeyip almak mı kolay bari alayım diyorsunuz çünkü zaten 50 lira kargo ücreti var. Ben sipariş vermedim ki niye alıyorum, tamam sana sipariş vermeden gelmiş ama o adam sana icra yapabilecek bunun için yönetmeliğe göre. Sen itiraz et diyor, iyi de ben itiraz etsem hakem heyetine gitsem 6 ay geçecek. Bu adam benden bir hafta sonra icrayla almaya başlayacak bunu. Bu yanlış dedik, dolandırıcıları artırır tüketiciyi zora sokar bu durum” şeklinde konuştu.

‘HELVAYI SADECE AĞIZ TATLANDIRMAK İÇİN DAĞITMIŞIZ’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, ‘tüketici hakları öldü’ diyerek helva dağıttıklarını da anımsatarak, ertelemeyle ölmediğini gördüklerini söyledi. Mahmut Şahin, “Hükümet şu an adliyedeki icra dosyalarını azaltmayı çalışıyor. Bu olay icra dosyalarını belki de 10 kat artıracaktı. Biz Danıştay’a gittik bunun yürütmesini durdurun dedik. Bunu duydular, biz açıklamamızı yaptık hatta tüketici hakkı öldü diye helva da dağıttık. Ölmediğini de gördük aslında helvayı sadece ağız tatlandırmak için dağıtmışız. 1 Ekim 2022 değil, Ocak 2024’e ertelediler şu anda, yönetmelikte yaptıkları değişiklikleri başka bir yönetmelikle uzattılar. Fakat bizim Danıştay’a açtığımız davada delillerimiz çok güçlü, kanun ortada sen yönetmelikle alamazsın bunu. Ne yaptılar, dediler ki biz bunu uzatalım, Danıştay da o zamana kadar karar verir iptal edilmiş olur. Eğer yürürlüğe girip sonrasında iptal edilirse daha bir karışır turşu olur ortalık diye. Biraz kurnazlık yapıp uzattılar akıllılık ettiler” diye konuştu.