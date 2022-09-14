İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

Kızılay Kayseri şubesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kızılay Kayseri Şubesi, İHH İnsani Yardım Derneği, Verenel Derneği, İyilikder, Hasene İnsan Yardım Derneği, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Şefkatder İnsani Yardım Derneği, Ribat İnsani Yardım Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Darülaceze Vakfı, Kayseri Valiliği Sosyal Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dayanışma Dairesi Başkanlığı temsilcisi katılım sağladılar.

Toplantının açılışında bir konuşma yapılan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli Kızılay'ın çalışmaları, hedefleri, projeleri hakkında bilgiler vererek katılımcılara teşekkür etti.

Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ev sahipliği için Kızılay'a teşekkür etti. Taş Kayseri'de faaliyet gösteren İnsani Yardım kurumlarının bir müddet önce Hasene insan yardım derneğinde yaptığı toplantıda, her ay toplanma kararı aldıklarını, buna istinaden ilk toplantıyı Kızılay Kayseri şubesinde yaptıklarını ve Kızılay'a teşekkür ettiğini söyledi.

Taş amaçlarının, insani yardım kuruluşlarının arasında bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, işgücü paylaşımı, İnsani Yardım dağıtımında suistimal, mükerrerlik, israf ve adaletsizliğin önüne geçmeyi amaçladıklarını, birlik ve bereketi artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Taş ayrıca insani yardımların yerine doğru ulaştırmakta Belediyeler, Valilik ve Kaymakamlıklarla koordineli çalışmaktan mutlu olacaklarını bildirdi.

Katılımcıların birbiriyle tanışıp kurumlarının faaliyetlerinin hakkında bilgiler verdiği toplantıda, aylık toplantılarının devam etmesi konusunda prensip kararı alındı ve bir sonraki toplantının İHH İnsan Yardım Derneği'nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Afganistan ve Pakistan'a, Ankara'dan sivil İnsani yardım kurumlarının katkıları ile gönderilen iyilik treni, kurumların yardım dağıtım bilgilerinin, diğer kurumlarla paylaşılması da gündem konuları arasında yer aldı.