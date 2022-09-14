İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

Kayseri'de faaliyet gösteren gerekli hallerde Türkiye geneli ve ülke dışına da yardım gönderen insani yardım kurumları Kızılay Kayseri Şubesinde bir araya geldiler.

PAYLAŞ
  • 14.09.2022 16:50
  • Güncelleme: 14.09.2022 16:52
İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kızılay Kayseri şubesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kızılay Kayseri Şubesi, İHH İnsani  Yardım Derneği, Verenel Derneği, İyilikder, Hasene İnsan Yardım Derneği, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Şefkatder İnsani Yardım Derneği, Ribat İnsani Yardım Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Darülaceze Vakfı, Kayseri Valiliği Sosyal Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dayanışma Dairesi Başkanlığı temsilcisi katılım sağladılar.

Toplantının açılışında bir konuşma yapılan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli Kızılay'ın çalışmaları, hedefleri, projeleri hakkında bilgiler vererek katılımcılara teşekkür etti.

Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ev sahipliği için Kızılay'a teşekkür etti. Taş Kayseri'de faaliyet gösteren İnsani Yardım kurumlarının bir müddet önce Hasene insan yardım derneğinde yaptığı toplantıda, her ay toplanma kararı aldıklarını, buna istinaden ilk toplantıyı Kızılay Kayseri şubesinde yaptıklarını ve Kızılay'a teşekkür ettiğini söyledi.

Taş amaçlarının, insani yardım kuruluşlarının arasında bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, işgücü paylaşımı, İnsani Yardım dağıtımında suistimal, mükerrerlik, israf ve adaletsizliğin önüne geçmeyi amaçladıklarını, birlik ve bereketi artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Taş ayrıca insani yardımların yerine doğru ulaştırmakta Belediyeler, Valilik ve Kaymakamlıklarla koordineli çalışmaktan mutlu olacaklarını bildirdi.

Katılımcıların birbiriyle tanışıp kurumlarının faaliyetlerinin hakkında bilgiler verdiği toplantıda, aylık toplantılarının devam etmesi konusunda prensip kararı alındı ve bir sonraki toplantının İHH İnsan Yardım Derneği'nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Afganistan ve Pakistan'a, Ankara'dan sivil İnsani yardım kurumlarının katkıları ile gönderilen iyilik treni, kurumların yardım dağıtım bilgilerinin, diğer kurumlarla paylaşılması da gündem  konuları arasında yer aldı.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç, asfalt plenti tanıtım programına katıldı

Büyükkılıç, asfalt plenti tanıtım programına katıldı

Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'

Büyükşehir indirim yaptı, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Büyükşehir indirim yaptı, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralaya verecek

Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralaya verecek

OSB arsa satacak

OSB arsa satacak

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

Kanal borusu patladı, evleri su bastı

Kanal borusu patladı, evleri su bastı

DAHA FAZLA
Kapadokya Uluslararası IP Günleri etkinliğinin 7'incisi düzenlendi

Kapadokya Uluslararası IP Günleri etkinliğinin 7'incisi düzenlendi

Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu

Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu

Kayseri'de kaçakçılara 100 polisle şafak operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de kaçakçılara 100 polisle şafak operasyonu: 7 gözaltı

Kadir Has Stadı'nın ismi değişti

Kadir Has Stadı'nın ismi değişti

Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri

Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri