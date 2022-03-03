'İnsana yakışan savaş,katliam değilbarış ve uzlaşıdır'

'Şehirler, köyler, sanayi tesisleri, yollar, limanlar saldırının kurbanı olup harabeye dönmeye devam ediyor. Avrupa Birliği, NATO ve ABD ile Rusya arasında restleşmeye dönerek devam eden çatışmalarda, ne yazık ki en büyük zararı çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlardan oluşan siviller görüyor.

NATO, birçok devlet yetkilisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı ve diğer yetkililerin savaşan tarafları bir araya getirerek, uzlaştırma ve akan insan kanını durdurma çabalarından ne yazık ki bu güne kadar olumlu bir sonuç alınamadı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak! Maddi manevi büyük zararlara sebep olan, dünya barışı ve insanlığın ve bölgenin geleceği için büyük korku ve endişeye sebep olan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce çatışmaları durdurarak sona ermesi, katliamların sona ermesi, yerinden olan insanların evlerine dönebilmeleri için, Birleşmiş Milletler teşkilatını, NATO ve Rusya'yı, Türkiye idarecilerini daha fazla çaba sarf etmeye davet ediyoruz.

GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR, İLGİSİZ BIRAKILAMAZ

Kitle iletişim araçlarının hızla yayıldığı, sosyal medya kullanımı ile özellikle gençlerimizin her türlü (olumlu olumsuz) bilgi ve alışkanlığa ulaştığı günümüzde, genç kuşakların büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gözlemliyoruz. Başta uyuşturucu kullanımı olmak üzere, cinsel sapkınlıklar, sapkın inançlar, hayata ve geleceğe umutsuz bakmaya, kültür, inanç ve milli kaygılardan uzak kalma gibi tehlikeler.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; Gençlerimizin geleceğini kurtarma adına, Diyanet ve Milli Eğitim teşkilatının çalışmalarının yanında, sivil toplumun da destek verip katkı sunduğu çalışmalar yapılması için, il Valilerimizi ve Belediye Başkanlarımızı konu ile ilgili istişareler düzenlemeye davet ediyoruz.'

