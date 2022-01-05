İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Niğde'de bir inşaatın önünde, 35 yaşında erkek cesedi bulundu.

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  • 05.01.2022 17:20
  • Güncelleme: 05.01.2022 17:20
İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de bir inşaatın önünde, 35 yaşında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre İlhanlı Mahallesinde inşaat halinde bulunan binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakini durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrollerde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ayrıca üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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