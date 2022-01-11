İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 48,87 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı.

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  • 11.01.2022 10:08
  • Güncelleme: 11.01.2022 10:20
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 48,87 arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, İnşaat Maliyet Endeksi, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 48,79, aylık yüzde 7,77 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 49,15, aylık yüzde 8,51 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 arttı.

İHA

Kayseri Gündem
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