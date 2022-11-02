İnşaat Firmaları İçin Yeni KGF Desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından inşaat firmalarının tamamlanmamış konut projelerinin tamamlanması amacıyla 'İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi' hazırlandı. 

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  • 02.11.2022 07:01
  • Güncelleme: 02.11.2022 07:01
İnşaat Firmaları İçin Yeni KGF Desteği

Finansman Paketi ile birlikte 4078 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında, kredi başvuru tarihinden en fazla 30 iş günü önce; yapı denetim kuruluşlarınca tespit edilen ve İlgili İdare tarafından onaylanan seviyeye göre asgari yüzde 30’u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması hedefleniyor.
Kefalet için Hazine Fonundan kaynak kullanılacak.

FİNANSMAN DESTEK PAKETİ İÇİN HANGİ BANKALARA BAŞVURU YAPILIR? 

Finansman Destek Paketi için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, TEB, Türkiye İş Bankası ve Denizbank’tan başvuru yapılabilir. Kredi Vadesi Azami 36 ay vade (ödemesiz dönem dahil), Azami 6 ay ödemesiz dönem olacak.

İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketinde son kredi kullanım tarihi 31 Aralık 2022'dir.

1ha

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