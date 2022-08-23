İncesu'nun kültürel değerleri magnetlerde

İncesu’nun simgelerinden olan Merzifonlu Karamustafapaşa Kervansarayı ve üzümü özel tasarımlarla el işçiliği olarak hazırlatılıp küçük magnetler haline getirildi.

Osmanlı ve Roma dönemine ait kervansaray, hamam, mozaik, kilise, arasta çarşısı ve kuyuların bulunduğu İncesu ilçesinde turizm atağı devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izninde, Kayseri Büyükşehir ve İncesu Belediyesi katkıları ile Örenşehir mahallesinde Roma dönemine ait kazı çalışmalarını yanı sıra Bulgurcu mahallesinde bulunan Rum Kilisesinde de restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçede yaklaşık 350 yıllık geçmişe sahip olan Arasta Çarşısında da İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediye İşbirliği ile yapılan çalışmalar sona erdi. İlçenin yerel ve ulusal olarak tanıtılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu’nun simgelerinden olan Merzifonlu Karamustafapaşa Kervansarayı ve üzümü özel tasarımlarla el işçiliği olarak hazırlayıp küçük magnetler haline getirtti. İncesu’nun kadim bir ilçe olduğunu ve herkesin İncesu’yu görmesi gerektiğini söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “ İncesu’nun ülke ve dünya genelinde tanıtılması için birçok neden var. Bunu biraz da somut bir hale getirmek için sanatçıların katkıları ile ilçemizi simgeleyen Merzifonlu Karamustafapaşa Kervansarayı ve üzümü özel tasarımlarla magnet haline getirdik. Ortaya çıkan magnet ile ilçe olarak bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Bu yenilikleri girişimleri yaparken yanımızda olan ve bizi cesaretlendiren Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Oluşturacağımız kültür ve turizm destinasyonu ile önümüzdeki günlerde yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlayacağız” dedi.