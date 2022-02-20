İncesu'lu Bekir Değirmenci sosyal medyada tanıştığı Kazak Torgın ile evlendi

 İncesu'da oturan emekli işçi Bekir Değirmenci sosyal medya üzerinden tanıştığı Kazak Adılbaeva Torgın evlendi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in kıydığı nikaha Değirmenci'nin yakınları katıldı.

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  • 20.02.2022 17:10
  • Güncelleme: 20.02.2022 17:10
İncesu'lu Bekir Değirmenci sosyal medyada tanıştığı Kazak Torgın ile evlendi

İşçi emeklisi Bekir Değirmenci geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden Kazakistan'da yaşayan Kazak Adılbaeva Torgın ile tanıştı.  Bir süre internet dil çeviri programı görüşen ikili kamera üzerinden birbirlerini gördü ve beğendi. Bunun üzerine Bekir Değirmenci, Torgın'ı görmek için Kazakistan'a gitti. Kazakistan'da 3 hafta kalan Değirmenci tanıştığı kazak Adılbaeva Torgın'a aşık olarak evlenmeye karar verdi. Bekir Değirmenci, Adılbaeva Torgın'ı  İncesu ilçesine getirdi. Değirmeni ve Torgın İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in kıydığı nikahla dünya evine girdi. Nikah törenine Değirmenci'nin yakınları ve arkadaşları katıldı.

1ha

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