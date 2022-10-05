İncesu kültür şantiyesine döndü

 İncesu'da Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi'nin destekleri ilçe merkezinde kilise, örenşehir mozaik, arasta ve yeni çarşı projesi olmak üzere dört noktada çalışma devam ediyor.

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  • 05.10.2022 12:27
  • Güncelleme: 05.10.2022 12:27
İncesu kültür şantiyesine döndü

Kültür şantiyesine dönen ilçede çalışmaları yakından takip eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Tarih ve turizm kenti ilçemizde dört noktada çalışmalar devam ediyor. Aslına uygun olarak yenilen tarihi mekanlar, İncesu’ya bambaşka bir güzellik katacak” dedi.
Rum, Bizans, Ermeni, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan İncesu’da turizm çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi’nin destekleri ile 4 noktada devam ediyor. Örenşehir’de mozaik kazı çalışmaları, Aziz Eustatios Kilisesinde restorasyon çalışması, Arasta çarşısında çatı düzenleme ve ilçe merkezinde 1’nci etap yeni çarşı düzenlemelerin yapıldığı İncesu’da milyonluk yatırımlar ilçenin çehresini değiştirecek.
 Çalışmaları ziyaretleri ile takip eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek yatırımları haftalık ve günlük olarak değerlendiriyor. İlçede yapılan 4 çalışma hakkında bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile ilçemiz kültür şantiyesine döndü. İlçemizdeki tarihi mekanların her birinde yenileme, restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.  İlçemizin çehresinin değişmesinde katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederiz. Yapılan yatırımların sonunda oluşturacağımız kültür yolu ile yurt içinden ve yurt dışından gelecek turistleri ilçemizde ağırlayacağız” diye konuştu.

1ha

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