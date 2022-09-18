İncesu, festivalde 44 bin kişiyi ağırladı

İncesu Belediyesi tarafından Merzifonlu Karamustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen 27’nci İncesu Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali sona erdi. İki gün süren festivalin ilk gününde üzüm yarışması, mehteran, atlı birlik ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Pekmez kaynama seremonisinin yapıldığı etkinliklerde 300 yıllık geçmişe sahip han ve arasta çarşısı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

KIRAÇ İNCESU’YU COŞTURDU

Festivalin ilk gününde Pop ve Rock Müziğinin önemli ismi Kıraç sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kıraç ‘Endamın Yeter’, ‘Karahisar Kalesi’ ‘Razıysan Gel Benimle’ gibi sevilen birçok eserini İncesulular için seslendirdi. Gecede İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, sevilen sanatçı Kıraç’a günün anısına İncesu’daki tarihi alanların yer aldığı plaketi hediye etti. Muhteşem ışık ve ses gösterilerinin yapıldığı konser sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

10 TON ÜZÜM İKRAMI

Festivalin ikinci gününde de Merzifonlu Karamustafa Paşa Kervansarayı gündüz bölümünde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte festivale katılanlara 5 bin kişilik yemek, 10 bin ton ise üzüm ikram edildi.

İNCESU’DA ZARA COŞKUSU

Festivalin ikinci gününde Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Zara sahne aldı. 2 saat süren konserde on binlerce vatandaş kervansaray içinde ve kervansaray dışında kurulan led ekranlarda konseri takip etti. ‘Gönül Sayfası’, ‘Babuba’, ‘Burası Adıyaman’ olmak üzere Neşet Ertaş, Kayahan, Müslüm Gürses gibi birçok güçlü sesin sevilen şarkılarını da seslendiren Zara’ya günün anısına İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve eşi Sevim İlmek, çiçek ve plaket takdim etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser havai fişek gösterileri ile son buldu.

Festival değerlendirmesinde bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “3 ay süren hazırlıklarımız sonunda 27’nci Kültür Turizm ve Üzüm Festivalini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türk Müziğinin iki değerli sanatçısı Kıraç ve Zara’nın sahne aldığı konserlerde Niğde, Nevşehir başta olmak üzere Kayseri ve ilçelerinden 44 bin vatandaşımızı Tarih ve Doğa kenti İncesu’da ağırladık. İki gün süren festival kapsamında 10 bin ton üzümü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ikram ettik. Yeniden düzenlemesini yaptığımız Tarihi Arasta Çarşısı on binlerce vatandaşımızı ağırladı. İlçemizde bir ekonomik hareketlilik yaşandı. Üreticinin, esnafın, halkın ve misafirlerimizin mutlu olduğu bir festivale ev sahipliği yaptık. İncesu halkı her şeyin en güzeline layık. Bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek” dedi.