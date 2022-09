İncesu'dan rekor parke hizmeti

Hava şartlarının uygun olması halinde sene sonuna kadar 20 bin metrekare daha parke döşenmesi planlanıyor.

İncesu Belediyesi birçok alanda olduğu gibi parke hizmetinde de rekora imza attı. Havaların ısınmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü 3 ekip oluşturarak ilçe genelinde daha önce tespit edilen noktaları parke ile buluşturdu. Mayıs itibariyle başlayan çalışmalar kapsamında 31 mahallede toplam 103 bin metrekare parke yapıldı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 70 bin metrekare parke döşenmişti. Havaların müsaade ettiği ölçüde 20 bin metrekare daha parke yaparak senenin 123 bin metrekare ile bitirilmesi hedefleniyor.

PARKE HİZMETİ İKİ KATINA ÇIKTI

Yolun medeniyet olduğunu vurgulayan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “ Göreve geldiğimiz günden itibaren ‘yol medeniyettir’ şiarıyla belirlediğimiz mahallelere parke yapıyoruz. ‘Başkan Mahallenizde’ projesi kapsamında ilçemizdeki mahallelerin her birinde inceleme yaptık. Mayıs ayında oluşturduğumuz 3 parke ekibi canla başla çalışıyor. Eksik kaldığımız noktalar elbette var. Ancak İmar planında yol olan, kullanılan, ihtiyaç olan her noktaya parke yapıyoruz. İncesu halkımız, her şeyin en güzeline layık. Çalışmalar hava şartları el verdiği sürece devam edecek. Geçmiş yıllarda yapılmayan, göz ardı edilen her yer hizmete kavuşacak. Talep gelmesi durumunda ekiplerimiz yerince inceleme yaparak değerlendirmelerini yapıyor. Geçtiğimiz yıl 70 bin metrekare parke yapılırken, bu yıl 123 bin metrekare parke ile yılı bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.