İncesu'da, kaymakam ve belediye başkanı çevre temizliği yaptılar

 İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, çevre temizliği farkındalığı oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte çevre temizliği yaptılar. 

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  • 15.09.2022 15:01
  • Güncelleme: 15.09.2022 15:01
İncesu'da, kaymakam ve belediye başkanı çevre temizliği yaptılar

Kayseri’nin İncesu ilçesinde İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ‘Daha temiz bir İncesu, daha temiz bir Dünya’ diyerek çevre temizliği etkinliği düzenledi. Bu kapsamda 38 okuldan yaklaşık 6 bin öğrenciyle birlikte Kaymakam Göçer ve Belediye Başkanı İlmek çevreye atılan çöpleri temizledi. Öğrencilerle birlikte çevre temizliği yapan Göçer ve İlmek hem vatandaşlara hem de öğrencilere çevre temizliği konusunda hassasiyet aşılamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirttiler. 

Kaymakam Göçer, “Amacımız daha temiz bir İncesu, daha temiz bir dünya. Maalesef halkımızın bir kısmı çevre konusunda gerekli hassasiyete sahip değiller. Bunu plajlara, piknik alanlara gittiğimiz zaman ve yolların refüjlerine çıktığımız zaman görüyoruz. Biz de hem öğrencilerimize bu bilinci aşılamak hem de diğer vatandaşlarımıza bu farkındalığı yaratmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu dünya hepimizin, daha yaşanabilir, temiz ve güzel bir dünya için hep birlikte gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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