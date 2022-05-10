İncesu'da 50 bin kök domates ve biber fidesi dağıtıldı

 İncesu Belediyesi tarafından 50 bin kök organik domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

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  • 10.05.2022 11:51
  • Güncelleme: 10.05.2022 11:51
İncesu'da 50 bin kök domates ve biber fidesi dağıtıldı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fide dağıtım programında konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “ İlçe halkımızın üretmesi ve sağlıkla beslenmesi amacıyla 50 bin kök domates ve biber fidesini dağıtıyoruz" dedi.

İncesu Belediyesi sağlıklı beslenme ve organik üretimin desteklenmesi amacıyla Mezarlık müdürlüğü önünde 50 bin kök domates ve biber fidesi dağıtıldı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in de katıldığı fide dağıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fide dağıtımı töreninde konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “ Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan İncesu ilçemizde üretimin desteklenmesi insanlarımızın sağlıklı beslenmesi amacıyla 50 bin kök domates ve biber fidesini vatandaşlarımıza dağıttık. Hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi” dedi. 
 Bütün “ Belediyemizin dağıttığı fideyi bahçeme dikeceğim. Yetiştirdiğim ürünleri kendi ellerimle toplayacağım. Belediye Başkanımıza bu hizmetinden dolayı minnettarım” diye konuştu.

1ha

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