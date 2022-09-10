İncesu’da 29 Ekim’de çok amaçlı kompleks temeli atılacak

Bu projenin her şeyi hazır. Sadece revizyonla beraber hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Gündem Kayseri’ programına konuk olarak Mustafa Bayram’ın sorularını cevapladı. İncesu’da yapılması gereken girişimler, 29 Ekim’de temeli atılacak olan kompleks ve 16-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan festival hakkında konuşan Başkan İlmek, “Bizim ilçemizin en büyük sorunlarından biride konaklama sorunu, konaklama sorunlarından biride şu. İncesu turizmin en yoğun olduğu, milyonlarca insanın gelip ziyaret ettiği, birçok otelin bulunduğu alanın ortasında. Bu biraz belediye eliyle yapılmasından ziyade, özel girişimin yapması gereken bir yatırım. Bu zor bir süreç. Acaba İncesu’da yapılacak olan otel ne kadar işler? İnsanlar ne kadar rağbet gösterir gibi bir tedirginlik var. En büyük sorunumuz bu. Bunu aşmak için özel girişimcilerle de görüşüyoruz. Bizim konaklarımız var. Çok cüzi rakamlara teslim edilmesini ve onlara bu konuda yardımcı olunmasını düşünüyoruz. Bunları da ifade ediyoruz. Buna ilişkin birkaç vatandaşımız ikna etme noktasında çalışmalarımız var. Ama dediğim gibi en büyük problemlerimizden biri konaklama sorunu. Konaklama sorunumuzu aşamadık” ifadelerini kullandı.

‘MEVLA NASİP EDERSE 29 EKİM’DE TEMELİNİ ATACAĞIZ’

İncesu’ya yöresel ürünler pazarının temelini atacaklarını söyleyen Başkan İlmek, “Yol kenarında yöresel ürünler dediğimiz bir pazarın temelini atacağız. Takvimi şu an söyleyemiyorum. Çünkü revizyonla alakalı bir problemimiz var. Revizyona ilişkin birtakım itirazlar oldu. Revizyondaki ada parseline ilişkin sorunu tam çözmeden, bunu söylemek doğru olmaz. En kısa zamanda mini terminalin içinde mescidini, dinlenme alanı ve yöresel ürünler pazar alanı gibi çok güzel bir kompleksi yol kenarına yapacağız. Bu projenin her şeyi hazır. Sadece revizyonla beraber hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu projeyi de tamamen belediyeyle yapıp bu konuyu nihayete erdirme gayreti içerisindeyiz. Bununla beraber spor kompleksi projemiz de var. Mevla nasip ederse 29 Ekim’de temelini atacağız” şeklinde konuştu.

‘İNCESU’NUN ZAMAN İÇERİSİNDE KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE TALAS’TAN SONRAKİ EN BÜYÜK İLÇE OLACAK’

İncesu’nun 15 yıllık bir süre zarfı içerisinde çoğu ilçeyi geçeceğini vurgulayan Başkan İlmek, “Biliyorsunuz ki İncesu Organize Sanayi 4’5 milyon metre kare genişleme alanıyla beraber muazzam bir şekilde büyümeye başladı. İnanılmaz talep var. Ve bu İncesu da istihdamı artırıyor. İncesu’ya yerleşmeyi düşünen insanları cezbediyor. İş imkânı var. Sosyal donatı alanlarıyla, kültür ve turizmle bütünleştirdiğinizde cezbediyor. Boşuna söylemedik, İncesu zaman içerisinde Kocasinan, Melikgazi ve Talas’tan sonraki en büyük ilçe olacağını. 15 yıllık bir süre zarfında çoğu ilçeyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü genişleme alanı noktasında problemlerimiz yok. Bizim alan itibariyle temin edebilecek alt yapılarımız var. İncesu genişlemeye en uygun bölge. Kayseri batıya doğru büyüyor, doğuya doğru büyümüyor. İncesu batınında en gözde ilçesi. Önce İncesu’yu görmeniz lazım. İncesu sanayisiyle beraber muazzam bir şehir haline dönüşüyor. Biz sadece bugünün, yarının hesabını yapmıyoruz. İncesu’nun 20, 25 yılına hitap edecek bir bakış açısıyla bakıyoruz olaya” ifadelerini kaydetti.

‘FESTİVALE BİNİN BİNİN GELİN’

16-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan festivale tüm vatandaşları hem etkinliklere hem de İncesu’yu gezmeye davet eden Başkan İlmek, “En gözde programımız festivalimiz. İnşallah 16-17 Eylül tarihleri arasında festivallerimizi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı festival alanımıza ve etkinliklerimize davet ediyoruz. Sadece bununla yetinmesinler, Marinaya da bir uğrasınlar. İncesu’nun tarihi sokaklarına bir adım atsınlar. Mardin’in Nusaybin’deki tarihi evlerinden, sokaklarından hiçbir farkı yok. Nusaybin’den hiçbir farkı olmayan bir bölgede teneffüs ediyorsunuz. Sadece burayla sınırlı kalmasın ziyaretler, İncesu’nun gezilebilecek yerlerini gezsinler. Daha sonra saat 3’te etkinliğimiz başlıyor, festival açılışımız başlıyor. Buradaki etkinliklerimizi takip etsinler. Akşamda güzel bir konser dinlesinler. Binin binin gelin diyoruz” diye konuştu.