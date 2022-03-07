İncesu Belediyesi’nden yüzde 75 indirim

İncesu Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in başkanlığından yapıldı. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının son gündem maddesinde yer alan 2464 sayılı belediye geliri kanunun 52’nci maddesine göre işgaliye harcı konusu görüşüldü. Buna göre pazarcı esnafına destek olmak amacıyla yıllık olarak alınan işgaliye ücretinde yüzde 75 indirim kararı alındı.

Meclis toplantısında konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Belediye olarak vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Pazarcı esnafımızdan yıllık olarak alınan işgaliye bedellerinden yüzde 75 indirime gittik. Aldığımız bu karar bir nevi esnafımıza can suyu olacaktır. Alınan kararla hayırlara vesile olsun” dedi.

