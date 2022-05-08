İncesu Belediyesi’nden ‘Anneler günü’ konseri

İncesu Belediyesi 8 Mayıs Anneler günü nedeniyle program düzenledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği korosunun konser verdiği programda konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “En kıymetlilerimiz olan annelerimizi hiçbir zaman unutmadık, yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İncesu Belediyesi tarafından 8 Mayıs Anneler günü nedeniyle Belediye düğün salonunda kutlama programı düzenlendi. Programa İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, eşi Sevim İlmek ve İncesulu kadınlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “İncesu Belediyesi olarak annelerimizin bu anlamlı gününde yanlarında olmak, onların bu özel günü en keyifli şekilde geçirmesi için program düzenledik. Annelerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerek. En kıymetlilerimiz olan annelerimizi hiçbir zaman unutmadık, yanlarında olmaya devam edeceğiz Bu amaçla elimizden geldiği kadarıyla her zaman farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Türk Halk Müziği korosu ve folklor ekibi bizlerle birlikte oldu. İncesulu kadınlarımız için Belediye olarak yaz döneminde kadınlar matinesi düzenleyeceğiz” dedi. Anneler günü programı kapsamında 4 bölümden oluşan konser ve folklar gösterisi sunuldu. Kadınların gönüllerince eğlendiği programda karanfil dağıtıldı.

