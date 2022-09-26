İncesu Belediyesi'nden 5 mahalleye halı saha

 İncesu Belediyesi'nin 5 mahalleye kazandıracağı toplam 5 milyon TL değerindeki halı saha projesinde sona yaklaşıldı.

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  • 26.09.2022 10:57
  • Güncelleme: 26.09.2022 10:57
İncesu Belediyesi'nden 5 mahalleye halı saha

Kızılören mahallesinde yapımı devam eden halı sahada inceleme yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçeye alt yapı, üst yapı çalışmalarının dışında sosyal, sportif ve kültürel alanlarda yatırımlar yaptıklarını söyledi. 
İncesu Belediyesi 5 mahallede yapımına başladığı halı saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kızılören, Çardak, Örenşehir, Saraycık ve 4’ncü Etap Toki bölgelerinde yaptığı halı saha çalışmalarında önemli bir mesafe kat etti. 5 milyon TL değerindeki 5 halı sahanın en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “ İncesu Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi sportif alanda da gençlerimizi düşünüyor buna göre hizmetlerimizi planlıyoruz. Bu yıl Kızılören, Çardak, Örenşehir, Saraycık ve 4’ncü Etap Toki mahallerimizde başlatmış olduğumuz halı saha yapımını sürdürüyoruz. Kısa bir zaman içerisinde tamamlanacak bu halı sahalardan yüzlerce gencimiz yararlanacak. Gençlerin kötü alışkanlardan uzak durması, spora yönelmesi için yaptığımız halı sahalarımızı sayısını artıracağız” diye konuştu.

1ha

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