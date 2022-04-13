İnat etti inatçı keçilerin peşine düştü, hepsini bir arada görüntülemeyi başardı

Sivas'ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, inat etti inatçı keçilerin peşine düştü her gün 4 saatini dağların zirvelerinde geçirip çok sayıda dağ keçisini yakından görüntülemeyi başardı.

PAYLAŞ
  • 13.04.2022 10:46
  • Güncelleme: 13.04.2022 10:46
İnat etti inatçı keçilerin peşine düştü, hepsini bir arada görüntülemeyi başardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, inat etti inatçı keçilerin peşine düştü her gün 4 saatini dağların zirvelerinde geçirip çok sayıda dağ keçisini yakından görüntülemeyi başardı.

Sarp kayalıklarda ve dik yamaçlarda hayat süren dağ keçileri nesli tükenmekte olan türler arasında olmasa da serilikleri ve yaşam alanlarının zorlukları nedeniyle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Sivas’ta vaktinin büyük kısmını yaban hayatını fotoğraflamaya adayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, bir süre önce inatçı dağ çekilerinin peşine düştü. Her gün yaklaşık 4 saatini bu keçilerin doğal yaşam olan dik yamaçlarda geçirdi. Sonunda çok sayıda keçiyi yakından görüntülemeyi başardı. Arslan, dağ keçilerinin insanların erişemediği yerlerde yaşadıkları ve kamuflajları doğayla bütünleştiği için görüntülenmelerinin zor olduğunu söyledi.

“Dik yamaçlarda düz yoldaymış gibi yürüyor”

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, dağ keçilerinin büyüleyici canlılar olduğunu söyleyerek, “Dağ keçilerini bu arkamda gördüğünüz dağlarda çektim. Dağ keçileri gerçekten büyüleyici canlılar çok sarp kayalıklarda, dik yamaçlarda sanki düz yoldaymış gibi yürüyebiliyorlar. Bu yüzden onları izlemek gerçekten büyüleyici, izlerken insanın nefesi kesiliyor. Çünkü insanda her an düşecekmiş gibi bir izlemin uyandırıyorlar. Neredeyse düz duvara tırmanabiliyorlar, çok başarılı bir tırmanıcı, hayvanın toynakları ve yapısı bu şekilde” dedi.

Keçiler gibi tırmandı

Doğa fotoğrafçısı Aslan, dağ keçilerini olduğu dağlara çıkmak için baya bir vakit harcamak gerektiğini dile getirerek, “Her çıktığınız zaman bulamayabiliyorsunuz. Kayalıklarda görmesi bir hayli zor, kamuflajları çok iyi. Benimde araban en yukarı zirvelere çıkmadığı için yürümek zorunda kalıyorum. Günlük 3-4 saat tırmanış gerçekleştirmem gerekiyor. Bu çekimleri bir günde yapmıyorum uzun bir süreç, bazen aylarca aynı hayvanın peşinde gidiyorum. Dağ keçilerini de bu şekilde aylarca görüntüledim. Sivas’ın birçok ilçesinde ve İç Anadolu’nun yüksek ve sarp kayalıkların olduğu birçok ilde dağ keçileri mevcut. Görmesi biraz zor çünkü insanların erişemediği yerlerde dolaşıyorlar ve dediğim gibi kamuflajları da çok iyi olduğu için insanlar farkına varamayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de deprem

Kayseri'de deprem

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, 'Türkiye'de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var'

Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, “Türkiye’de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var”

Sarıoğlan'da doğalgaz için temel atıldı

Sarıoğlan’da doğalgaz için temel atıldı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Medeniyetin Burçları Derneği'nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Medeniyetin Burçları Derneği’nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

DAHA FAZLA
Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: 'Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: “Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz”

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de sahiplenilmesi yasak maymunu evinde besleyen şahsa ceza

Kayseri'de sahiplenilmesi yasak maymunu evinde besleyen şahsa ceza