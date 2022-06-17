İlkokul öğrencileri kaleme aldıkları kitabın baskısı için sponsor arıyor

Sivas’ta ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencileri kaleme aldıkları "Ben, geleceğim; mesleklerin dili" isimli kitaplarını bastırmak için sponsor arıyor.

Sivas’ta Özel İdare İlkokulu 3. sınıf öğrencileri "Ben, Geleceğim Projesi" çerçevesinde Psikolojik Danışman Yasin Demir gözetiminde "Ben, geleceğim; mesleklerin dili" isimli bir kitap kaleme aldı. Uzun süre kitap üzerinde çalışan öğrenciler, kendilerine rol-model olarak gördükleri meslek uzmanlarıyla çalışma ortamlarında özel röportajlar yaptı. 17 meslek grubunun ele alındığı kitapta meslekler hakkında bilgiler toplanarak yapılan analizleri kitaba aktarıldı. Şimdilik dijital ortamda okurlarla buluşturulan kitap maliyetler yüzünden yazılı olarak basılamadı. Dijital ortamda 20 TL’den satılan kitaptan elde edilen tüm gelir çocukların eğitim masrafları için kullanılacak. Ayrıca kitap için sponsor arayan öğrenciler aradıkları sponsoru bulunca kitabı matbu olarak bastırıp okurlarla buluşturmanın planlarını yapıyor.

"Dijital ortamda satışa sunulacak"

Psikolojik Danışman Yasin Demir, kitabın öncelikle dijital platformlarda satışa sunulacağını belirterek, "Okulumuzda 3. sınıftan akademik ve sosyal olarak kendini göstermiş ve başarılı 18 öğrenciyle bir araya geldik ve bir karara vardık. Sivas’ta görev yapan meslek uzmanlarımızdan kendilerine rol-model olarak belirleyerek röportajlar yapıp bunu tüm Sivas halkına okulumuzda ki öğrencilere ve özellikle lise öğrencilerimize gelecekte ki meslekleri hakkında bilgi vermek amacıyla bu projeyi başlattık. 17 tane meslek uzmanımızla kendi çalışma ortamlarında görüştük. Çocuklar orada deneyim kazandılar ve daha sonrada bu röportajlarımızı yaparken ses kayıtları aldık. Çocuklar ses kayıtlarını analiz ettiler ve düzenleyerek kitap haline getirdiler. Önümüzdeki hafta kitabımız e-kitap olarak dijital ortamlarda satışa sunulacak. Böylelikle insanlar telefon ve bilgisayarlarına indirip okuyabilecekler. Kitabımızı yazılı olarak basmamız için belli bir maliyeti karşılamamız gerekiyor. Bunun için de destek olabilecek sponsorlarımız olursa bekliyoruz. Kitabımızın tüm gelirini çocuklarımızın eğitim masrafları için kullanacağız. Destek olmak isteyen tüm Sivaslı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Kitabın herkese ulaşabilirliği olması açısından e-kitap fiyatını 20 lira olarak belirledik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kitap yazımına katkı sağlayan öğrenciler, gelecekte edinecekleri meslekleri yerinde gördüklerini söyleyerek, güzel deneyimler yaşadıklarını belirttiler.