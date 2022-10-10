İlki düzenlenen Kayseri Mimarlık Festivali, geleneksel hale getirilecek

Bu yıl ilki düzenlenen Kayseri 1 Mimarlık Festivali kapsamında, yerel mimarlık sergisi, canlı performanslar ve ulusal alanlarında başarılı mimarların katıldığı söyleşilerle Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 3 Ekim’de başlayan festival bir hafta sürdü. Festival sonunda Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerinin katıldığı gala yemeği gerçekleştirildi.

‘İLKİNİ DÜZENLEDİĞİMİZ MİMARLIK FESTİVALLERİNİ KENTİN RUTİNİ HALİNE GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ’

Gala yemeğinde konuşan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Er, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehrimiz, ticaret, turizm, sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda mimarlık şehridir. Zamana meydan okumuş yapılarımızın yanında 4 mimarlık fakültesinin bulunduğu şehrimizin mimari dinamikleri ilkini düzenlediğimiz Mimarlık Festivallerini kentin rutini haline getireceğine inanıyoruz. Ulusal anlamda ülkemizin en başarılı mimarlarının katıldığı söyleşilerimiz ile kapattığımız haftayı yaklaşık 820 mimara temas ederek tamamladık. Şehir dışından da katılımların olduğu mimarlık festivallerimizi her yıl daha da geliştirip daha uzun zamana yayarak ekim ayını mimarlık, kültür ve sanat ayı olarak kutlayarak kamuya açmayı planlıyoruz. Bu süreci başarı ile tamamlamamızı sağlayan başta festival küratörümüz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üniversitesi mimarlık bölümü başkanı Murat Sönmez’e, sürecin başından beri büyük bir özveri ile çalışan mimarlar odası yönetim kuruluna, söyleşi programımıza katkı sunan mimarlarımıza, atölye yürütücülerimize Festival programlarımıza katılan başta sayın valimiz ile değerli protokole ve üyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.